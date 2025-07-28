阪神の新外国人、グラント・ハートウィグ（２７）＝前メッツ傘下３Ａシラキュース＝が２８日、西宮市内で入団会見を行った。背番号は「８２」。単年契約で推定年俸は４０万ドル（約５８８０万円）。マイアミ大卒の秀才が新戦力として加入する。サイドスローで１９６センチの長身から放たれるスイーパー（スライダー）が武器。阪神については「本当に素晴らしいチームという話をたくさん聞いてそういう印象を持ってます」と笑顔