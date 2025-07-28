脚本・大石静、主演・阿部サダヲ、ヒロイン・松たか子が集結。7月17日（木）にスタート、24日（木）には第2話が放送されたドラマ『しあわせな結婚』。【映像】歩き方、寝相、クロワッサン…印象的なネルラのシーンの数々テレビにも出演する人気弁護士の主人公・原田幸太郎（阿部）は、元来のひとり好きから50年間独身主義を貫いてきたが、番組出演中に倒れて緊急入院した病院で初めてとてつもない孤独感に襲われる。そんなとき、病