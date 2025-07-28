懐かしの名作ゲーム機「ゲームボーイ」を、レゴ(R)ブロックで再現した「LEGO(R) Game Boy TM」が登場。初代「ゲームボーイ」を約1:1スケールで再現した、大人向けレゴ(R)セットです！ レゴ(R)ブロック「LEGO(R) Game Boy TM」  先行予約：2025年7月25日（金）午前10時〜一般販売：2025年10月1日（水）価格：9,280円(税込)対象年齢：18歳以上ピース数：421個完成時サイズ：（約）高さ14cm×幅9cm×奥行3cm予約受付対