（嘉義中央社）黄敏恵（こうびんけい）市長は27日、宮城県加美町で行われたドラゴンカヌー大会に参加した。石山敬貴町長とも面会し、小中学校での教育交流について意見を交わした。同市政府の報道資料によれば、加美町との交流は昨年に始まった。昨年12月には石山氏が「嘉義市国際ブラスバンドフェスティバル」（嘉義市国際管楽節）に合わせて同市を訪問し、黄氏と会談していた。黄氏は今回の訪問を通じ、教育や文化、観光、自治体