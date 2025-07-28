マクニカホールディングス [東証Ｐ] が7月28日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比57.5％減の50.8億円に大きく落ち込み、4-9月期(上期)計画の175億円に対する進捗率は29.0％にとどまり、5年平均の51.1％も下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.7％→2.9％に悪化した。 株探ニュース