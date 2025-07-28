中国の国家防災減災救災委員会は7月28日、北部の河北省に起きた豪雨による洪水災害の影響に対し、国家4級の緊急対応措置を始めました。また、現地に災害防止の作業グループを派遣して状況を調査するほか、現地住民の生活保障をし、災害救助の支援を提供します。（提供/CRI）