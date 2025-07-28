午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７４７、値下がり銘柄数は８２１、変わらずは５３銘柄だった。業種別では３３業種中１０業種が上昇。値上がり上位に繊維、精密機器、サービス、輸送用機器など。値下がりで目立つのは銀行、情報・通信、海運など。 出所：MINKABU PRESS