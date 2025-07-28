韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET 【K】』第2話にて、日本人練習生のユメキがボーカルの目覚ましい成長を見せ、感動を誘った。【映像】驚異的なボーカルの成長を見せる瞬間『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BO