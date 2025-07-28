スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド「Premium Style」を手掛けるPGAから、ディズニーデザインのUSB Type-C対応モバイルバッテリーが登場。パススルー充電ができ、2台同時充電にも対応した、5,000mAh直挿しモバイルバッテリーです！ PGA Premium Style ディズニー「USB Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5,000mAh」  価格：各4,280円(税込)使用電池：充電式リチウムイオンポリマー入力