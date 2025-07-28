■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）7/24、NYダウ▲316ドル安、44,693ドル2）7/25、NYダウ＋208ドル高、44,901ドル【前回は】相場展望7月24日号米国株: 米国企業も関税で減益企業が増加、相場の流れに変化の兆し日本株: トランプ関税合意で約3兆円負担増、企業・雇用支援が必要●2．米国株：決算発表で業績不振企業が目立ち始めた1）4〜6月期決算発表で、不振企業が目立ち始めた・テスラ、世界で失速、4〜6月期販