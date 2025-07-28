１２日、太原汾河公園に広がる風景。（太原＝新華社配信／劉希玲）【新華社太原7月28日】中国山西省太原市の太原汾河公園では、色彩豊かな夏景色が多くの来園者を引き付けている。１２日、太原汾河公園を散歩する人。（太原＝新華社配信／劉希玲）１２日、太原汾河公園で竜舞に興じる人。（太原＝新華社配信／劉希玲）１２日、太原汾河公園に広がる風景。（太原＝新華社配信／劉希玲）１２日、太原汾河公園に咲くハス