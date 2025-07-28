日中経済協会と経団連、日本商工会議所のトップが率いる代表団が来年1月20〜23日に北京を訪問する方向で調整に入ったことが28日、複数の関係者への取材で分かった。習近平指導部との会談を要請している。日本企業社員に対する実刑判決や抗日戦争勝利80周年を巡る行事などにより日中関係の冷え込みも懸念される中、経済・貿易協力の強化につなげたい考えだ。日中経協の進藤孝生会長（日本製鉄相談役）、経団連の筒井義信会長（