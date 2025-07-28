ＪＲＡは７月２８日、米国遠征中のミルコ・デムーロ騎手＝栗東・フリー＝が、現地時間２７日にデルマー競馬場で行われた一般レースの７Ｒ（芝１０００メートル＝１０頭立て）でスウィートギャルオブマインに騎乗し、１０着だったと発表した。