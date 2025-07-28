◆第７３回クイーンＳ・Ｇ３（８月３日、札幌競馬場・芝１８００メートル）ライラック（牝６歳、美浦・相沢郁厩舎、父オルフェーヴル）は能力を秘めている一頭。２７日の函館のＷコースを５ハロン６９秒５―１２秒０とパワフルな動きをみせた。中尾助手は「早めに北海道に持ってきて、順調に調整ができています。いいリフレッシュになった感じです」とうなずいた。２２年〜２４年のエリザベス女王杯では、２着、４着、６着と毎