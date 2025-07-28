◆第２５回アイビスサマーダッシュ・Ｇ３（８月３日、新潟競馬場・直線芝１０００メートル）前走の安達太良Ｓで約２年５か月ぶりとなる白星を挙げ、オープン初勝利を飾ったカルロヴェローチェ（セン５歳、栗東・須貝尚介厩舎、父シルバーステート）が引き続き好気配だ。２０２３年ＮＨＫマイルＣで５着に入った実力馬だが、その後は能力を出し切れず。４走前の室町Ｓ後に去勢し、明け３戦目で一変した。黒田助手は「前走は返し馬