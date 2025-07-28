■台風8号(コメイ) 【画像】今後の天気 7月28日12時55分発表 28日12時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    那覇市の東約50km中心位置    北緯26度10分 (26.2度)東経128度10分 (128.2度)進行方向、速さ    南 15 km/h (7 kt)中心気圧    990 hPa最大風速    20 m/s (40 kt)最大瞬間風