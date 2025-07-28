日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで」が２７日に放送された。この日は「芸人対抗エピソードカードバトル完結編！」。お題カードから選ばれた芸人にまつわるエピソードトークを繰り広げた。スタジオメンバーでもある「陣内智則」のお題カードに、とろサーモン・久保田かずのぶは陣内ブチギレ事件を明かした。久保田は、陣内がブチギレた相手はダイノジ・大地洋輔だと話し、収録前に共演者たちでテレビを見