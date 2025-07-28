韓国の趙顕新外相＝21日、ソウル（聯合＝共同）韓国の趙顕新外相が29日に初来日し、岩屋毅外相と会談する調整に入った。日本政府関係者が28日明らかにした。趙氏は今月21日に外相に就任したばかり。日韓関係の安定的な発展に向け、緊密に意思疎通する方針を確認する見通し。海洋進出を強める中国や、核・ミサイル開発を進める北朝鮮を念頭に、日韓や日米韓3カ国の連携を強化したい考えだ。日韓外交筋によると、趙氏の来日は就