ジャニーズＪｒ．（現・ジュニア）内ユニット「ＫＥＹＴＯＬＩＴ（キテレツ）」の佐々木大光（たいこう＝２３）が２８日、曜日レギュラーの先輩グループ「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ」松田元太の代打で生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演した。ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎはワールドツアーで渡米中のため、松田はお休み。松田からのアドバイスは「何もなかった」そうで、佐々木は当初「レギュラー（の仕事