今年の平和祈念式典で児童合唱を行う2つの小学校に、被爆クスノキを描いたミニハタが贈られました。 山王神社のクスノキの下で、子どもと大人のタヌキが楽しそうに遊びます。 ミニハタは、長崎市のたぬき絵作家 堤けんじさんが制作し、城山小学校と山里小学校に贈りました。 （堤けんじさん） 「これは植樹をしている場面を描いた。みなさんが優しい心になってくれたら…」 （城山小 6年生） 「戦争や紛