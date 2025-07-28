【モデルプレス＝2025/07/28】女優の草刈民代が26日、自身のInstagramを更新。豪華な手料理を披露し、話題を集めている。【写真】60歳女優、手の込んだイタリア郷土料理◆草刈民代、豪華手料理公開草刈は「昨日は、牛すね肉のクットゥリッディ風煮込みと野菜とレンズ豆の煮込みをたっぷり作りました。というわけで、今日の夕食も引き続きこの2品が主役に」とイタリアのバジリカータ州の郷土料理であるクットゥリッディ風煮込みも含