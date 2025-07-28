バナナマン設楽統（52）とバカリズム（49）が28日、都内でMCを務めるプライムビデオ「賞金1億円の人脈＆人望バトルトモダチ100人よべるかな？」（8月1日配信開始、全6話）の配信記念イベントに出席した。さらば青春の光森田哲矢（43）と、河合郁人（37）Matt（31）の3人のうちで、制限時間内に最も多くの芸能界の友達を集めた人が1億円を獲得できるゲーム。友達に電話をかけても、伝えられるのは「自分のために来てほしい」「で