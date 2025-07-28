2025年10月から、改正児童福祉法が施行されます。今回の改正では、保育現場の人手不足の解消や、潜在保育士の復職支援を目的に、「保育所・保育士支援センター」の法定化と、「地域限定保育士」の全国展開が盛り込まれました。 こうした制度は現場にどのような影響をもたらすのでしょうか。保育従事者向けの講座や調査などをおこなう公益社団法人日本こども育成協議会の会長・溝口義朗さんに、制度の意義や今後の保育のあり