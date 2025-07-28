Prime Videoオリジナル作品『賞金1億円の人脈＆人望バトル トモダチ100人よべるかな？』配信記念イベントが28日、都内で行われ、番組に出演する設楽統（バナナマン）、バカリズム、森田哲矢（さらば青春の光）、河合郁人、Mattが登壇した。【集合写真】「めっちゃ豪華…！」河合郁人にMattらが勢揃い日本のAmazonオリジナル番組史上最高額となる賞金1億円をかけたゲームバラエティー。同番組では、3人の“プレイヤー”が、制限