Image: SANWA SUPPLY シンプルな外骨格が技ありすぎる。スマートフォンやタブレットを充電するのに電源タップを使う人、たくさんいますよね？ でもそれらのデバイスを、タップの近くに寝かせたまま置くのは場所をとってジャマなものです。特にタブレットはデカいので、置き場所にけっこう困ります。充電中のデバイスどうやって置く？サンワサプライのスライドスタンド付き電源タップ「TAP-B4