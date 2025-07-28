池田泉州ホールディングス（HD）傘下のインターネット専業銀行「01（ゼロワン）銀行」（大阪府吹田市）が28日、業務をスタートした。これまでの銀行融資ではあまり使われていなかった事業データを活用して、中小企業の運転資金を融資する取り組みを軸に展開する。01銀行は池田泉州HDが100％出資して設立した。口座の入出金情報だけではなく、クラウドファンディングサイトを運営するマクアケなどと連携して取引関連の情報を取