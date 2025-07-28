まるでバラが咲くような唇に♡韓国プチプラコスメブランド「kkotppang（コッパン）」から、2025年7月28日（月）より新作リップ「ピネローズブラーティント」がQoo10にて登場します。色づき、香り、見た目まで、ときめきが詰まったアイテムに注目です。ひと塗りで、気分まで華やぐような軽やかさと、花びらのように繊細な発色が魅力。毎日のメイクがもっと楽しくなりそう♪ お花のように咲く♡可憐なパッケ&