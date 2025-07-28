西海市沖で2隻の船が衝突し、男性が死亡する事故があり、船長の男が業務上過失致死などの疑いで逮捕されました。 27日午前10時半頃、西海市沖で、漁船と小型船が衝突しました。 この事故で、小型船の船長 浦野八郎さん 77歳が船から落ち、搬送先の病院で死亡が確認されました。 佐世保海上保安部は、漁船「77成漁丸」の船長 浦粼哲也容疑者 68歳を業務上過失致死などの疑いで逮捕しました。 小型船は船体が2つ