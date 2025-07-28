◇プロボクシング・トリプル世界戦▽ＷＢＡ、ＷＢＣ世界フライ級タイトルマッチ１２回戦王者・寺地拳四朗―ＷＢＡ３位リカルド・ラファエル・サンドバル▽ＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチ１２回戦王者アントニオ・バルガス―同級３位・比嘉大吾 ▽ＷＢＡ世界ライトフライ級タイトルマッチ１２回戦王者エリック・ロサ―同級１位・高見亨介（３０日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）トリプル世界戦の会見が２８日、横浜市内のホ