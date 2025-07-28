進化した「最高級モデル」の仕様とは？2025年7月15日にトヨタは、人気スポーツカー「GR86」の一部改良モデルを発表しました。なかでも最も高価なモデルとは、一体どのような特徴を持つクルマなのでしょうか。トヨタ「“新”FRスポーツカー」の最高級モデルとは？【画像】超カッコいい！ これが“一番高い”「“新”FRスポーツカー」です！（30枚以上）GR86は、トヨタとスバルの共同開発により誕生したスポーツカーで、高級志