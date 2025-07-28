 DASH村25年目の米作り。猛暑で棚田に藻が大量繁殖し大ピンチ！森本慎太郎が藻バスターに変身し、全力で取り除く！さらに、稲の熱中症対策にオリジナルの「スポドリ」を作り棚田に散布。そして、松岡も参戦！イノシシ対策に出動！新宿DASH2大計画が始動！野生の蛍の生息環境を学ぶため、東京のど真ん中にある立入禁止区域にバラエティ番組初潜入！さらに、成長すると5m以上！ブドウ栽培に挑戦…しかし、松島大苦戦！！