元財務省官僚で信州大の山口真由特任教授が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。子供に良かれと思ってレーズンパンをトーストしたものの、衝撃の一言を言われてしまったことを明かした。「よかれと思ってレーズンパンをトーストしたら、“カ、カ、カピバラ、、、こわーい”と2歳児にギャン泣きされました」とつづった山口氏。「こんがり焼けた小麦色の肌にレーズン色のお目々をしたカピバラを動物園で見たばかりだったから