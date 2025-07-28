アジア株はまちまち、重要イベント控え売買手控えサムスン電子は大幅高、テスラと半導体製造契約 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 25531.31（+142.96+0.56%） 中国上海総合指数 3587.69（-5.97-0.17%） 台湾加権指数 23465.61（+101.23+0.43%） 韓国総合株価指数 3204.05（+8.00+0.25%） 豪ＡＳＸ２００指数 8696.70（+29.84+0.34%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81531.19（+68.10