TWICEが6度目のワールドツアーの日本公演となる＜TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN＞を京セラドーム大阪からスタートさせた。昨年7月には、全世界で累計約150万人を動員した超大型ツアーの最終公演である＜TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL＞を神奈川・日産スタジアムで行ったTWICE。同公演では初めて日産スタジアムで公演を行う海外女性アーティストとなった。そこから約1年ぶりに開催される本ツ