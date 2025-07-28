お笑いタレントのやす子さんが、自身のＸを更新。自身の「親知らず」について、綴りました。 【写真を見る】【 やす子 】 「明後日 親知らず抜くんだ♫」ＳＮＳの報告にファン反響「抜歯後はあまり激しく動かないでね。」「ご自愛ください」やす子さんは「明後日 親知らず抜くんだ♫」と、投稿。続けて「なんと！無事にスポンと抜けますように！！」・「抜歯後はあまり激しく動かないでね。」・「がんば！気