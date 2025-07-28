Tourbillonが7月27日にZepp Haneda(TOKYO) にて、デビュー20周年を記念したツアー＜Tourbillon Debut 20th Anniversary Tour 2025 - BOUNDLESS -＞のファイナルを迎えた。6月18日に発売されたニューアルバム『BOUNDLESS』の1曲目に収録されている「In My Heart」で幕を上げたファイナル公演。菰口雄矢（G）、中西智子（B）、沼澤尚（Dr）、yukarie（Sax, Cho）、川村ゆみ（Cho）のバンドメンバーを従えて、本編では『BOUNDLESS』収