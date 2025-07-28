「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日午後２時現在で、ブルーイノベーションが「売り予想数上昇」で４位となっている。 前週末２５日の取引終了後、大阪府富田林市で屋内点検用球体ドローン「ＥＬＩＯＳ３」を活用した下水道点検技術の検証を実施したと発表した。人力調査が困難な管路において、安全性と効率性を両立する新技術の導入可能性を検証することを目的としたも