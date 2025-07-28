Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramを更新。7月26日に開催された『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』宮城公演のオフショットを公開した。 【画像】玉森裕太『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』宮城公演オフショット（全5枚）／宮田俊哉・藤ヶ谷太輔・千賀健永・二階堂高嗣もそれぞれオフショット公開（全4投稿） ■グループ結成20周年に感謝！玉森裕太と宮田俊哉が隣同士に座る仲良しショットも 「Thank you MI