大阪屋ショップグループで卸部門を担うアイディックは7月9日、恒例の秋冬期新商品商談会を開催し、惣菜や海産、精肉、青果にドライ、日配、非食品など全カテゴリーで提案を行った。生鮮4品を加えたフルカテゴリーの提案会は全国的に珍しく、グループの大阪屋ショップの関係者だけでなく、卸先の北陸や東海地区のスーパーなどから700人以上が参加した。会場は、「人気の商品と売れる売場で大きく稼ぐ」をテーマに、「得意先の売上、