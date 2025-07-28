28日にバレーボールネーションズリーグ（VNL）2025女子のすべての試合が終了し、女子日本代表は最終順位を4位で終えた。 日本が準々決勝、準決勝、3位決定戦を戦った決勝ラウンドでのベストスコアラーをチェックしてみると、1位から10位までに日本人選手4名がランクインしている。 まず、2位にランクインしたのは石川真佑（25）。予選ラウンド終了時点で166得点を獲得していた石川は、決勝