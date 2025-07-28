LIXILは、着脱式の浴槽を備えたシステムバス「bathtope（バストープ）」の最上位モデル、Gタイプを8月1日に発売する。発売に伴い、9月1日から、LIXILショールーム東京（東京都・西新宿）で常設展示を開始する。昨年11月に発売したbathtopeは、折りたためる布製の浴槽を備えた新コンセプトの浴室空間。発売前から大きな反響を呼んだbathtopeの最上位モデル、Gタイプが満を持して登場する。Gタイプ最大の特長は、スリムでノイズレス