日本デビューを控えるILLITのJapan 1st Single『時よ止まれ』の収録曲が公開され、あわせて制作陣のラインナップにも注目が集まっている。【写真】『セーラームーン』？モカ、アニメ級ビジュILLITは7月28日、公式SNSに『時よ止まれ』のトラックリストを公開した。これによると、本作には新たな日本オリジナル曲『時よ止まれ』『Topping』の2曲に加え、3rd Mini Album『bomb』のタイトル曲『Billyeoon Goyangi (Do the Dance)』の日