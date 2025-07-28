韓国のボーイズグループ・ＡＳＴＲＯ（アストロ）のメンバーで俳優のチャウヌ（２８）が２８日、韓国陸軍へ入隊したと現地メディアのＳＴＡＲニュースなどが報じた。記事によるとチャウヌはこの日の午後２時、忠清南道（チュンチョンナムド）論山（ノンサン）市にある、陸軍訓練所に入所したという。同所で基礎訓練を受けた後、軍楽隊で服務を行い、除隊は２０２７年１月２７日を予定している。チャウヌは入隊直前、ファンへ