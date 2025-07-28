「高校野球奈良大会・決勝、天理３−２智弁学園」（２８日、さとやくスタジアム）３年連続２３度目となる夏の甲子園を目指した智弁学園は、わずかに１点及ばず、ライバル・天理に屈した。１点を追う九回、２四球と安打で２死満塁と、最後の最後に迎えたチャンスで打席に向かった代打・志村叶大内野手（３年）が、左飛に打ち取られ、ゲームセット。主将の少路慶斗内野手（３年）は、目を赤くしながら「この１点の差がどこに