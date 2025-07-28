日本ハムの新庄剛志監督は２８日、自身のインスタグラムを更新。改めて投手がマウンド上で使用するロジンバッグについて問題提起した。前日の日本ハム−ロッテ戦でともに大量のロジンを使うことで知られている日本ハムの伊藤大海投手、ロッテの田中晴也投手が先発したことから初回から大量のロジンが舞い、マウンド後方が真っ白になった様子の動画とともに「バッターからすると本当に気になって仕方がないし、それに対してタイ