女優の松田美由紀（６３）が長女でタレント・松田ゆう姫との親子ショットを公開した。松田は２８日に自身のインスタグラムを更新。「本日は、娘ちゃんと昨年パリ・パラリンピック開会式の演出で、世界中の注目を集めたアレクサンダーエクマンの『ＰＬＡＹ』を観てきました！」とコメントし、親子ショットを公開。「風邪ひいて寝込んでいたからなのか、喉が渇いて枯渇した私のハートに、新鮮な天然水みたいに美しいアートが、