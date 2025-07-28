ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「モーニング娘。’25」のサブリーダー・牧野真莉愛（24）が28日、自身のインスタグラムを更新。イチロー氏の米野球殿堂入りを祝福する号外をゲットしたことを報告した。アジア人初となるメジャー殿堂入りを祝う特別企画として、MLBジャパンが東京ドームシティや愛知、神戸の国内3都市で計1万部の号外新聞を配布。牧野は配布場所に午前7時10分に到着。ゲットした号外を手にした写真