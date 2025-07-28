◇第107回全国高校野球選手権和歌山大会決勝星林０―２智弁和歌山（2025年7月28日紀三井寺公園野球場）和歌山大会の決勝をパ・リーグファンも注目していた。夏28回目の出場を目指す智弁和歌山に挑んだ星林はソフトバンク・小久保裕紀監督（53）の母校。出場なら1990年以来、35年ぶりの甲子園だった。試合はエース・則藤瑞起投手が強力打線を相手に6安打2失点と粘ったが、3回に失った2点を跳ね返すことはできなかった。