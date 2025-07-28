上場ビジネス・シティホテル「客室単価・稼働率」調査インバウンド（訪日旅行客）需要に支えられ、ホテル業界は好調が続いている。ホテル運営の上場13社（15ブランド）の2025年3月期の客室単価は、インバウンド需要の高い都心や地方都市を中心に前年同期を上回り、稼働率も前年同期並で高水準を維持している。日本政府観光局によると、2025年上半期の訪日外国人数は、2,151万8,100人（前年同期比21.0％増）だった。6カ月間で2,