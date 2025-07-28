マリナーズなどで通算３０８９安打を放ち、アジア人として初めて米国野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５１＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が２７日（日本時間２８日）に米ニューヨーク州クーパーズタウンで行われた表彰式典に出席した。英語で約１９分間にも及んだスピーチの後編をお届けする。【前後編の後編】「チームのためにできる最高のことは何ですか？」とよく聞かれます。私の答えは「自分に責任を